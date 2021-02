I dem subito sul carro di Draghi. A costo di un altro tonfo elettorale. L’Ok a Monti e il Patto del Nazareno non sono bastati. I democratici donano il sangue pure a Supermario (Di giovedì 4 febbraio 2021) Naufragato il tentativo di un Conte ter e finito a raccogliere i cocci di una durissima esperienza di Governo, alle prese con una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, davanti alla scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di affidare la guida di un nuovo esecutivo a Mario Draghi, il Pd si è subito attestato sulla solita posizione della responsabilità. Una scelta che in passato è costata cara alla sinistra. Guardando soltanto al Governo di Mario Monti, il Partito democratico è stato considerato dagli elettori responsabile per quegli enormi sacrifici a cui fu costretto il Paese, ma sembra che un simile bagno di sangue sia quasi nel Dna dei dem. Resta ora il problema che l’immediata scelta di campo fatta rischia di vanificare gli sforzi compiuti da Nicola Zingaretti (nella foto) per riacquistare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Naufragato il tentativo di un Conte ter e finito a raccogliere i cocci di una durissima esperienza di Governo, alle prese con una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, davanti alla scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di affidare la guida di un nuovo esecutivo a Mario, il Pd si èattestato sulla solita posizione della responsabilità. Una scelta che in passato è costata cara alla sinistra. Guardando soltanto al Governo di Mario, il Partito democratico è stato considerato dagli elettori responsabile per quegli enormi sacrifici a cui fu costretto il Paese, ma sembra che un simile bagno disia quasi nel Dna dei dem. Resta ora il problema che l’immediata scelta di campo fatta rischia di vanificare gli sforzi compiuti da Nicola Zingaretti (nella foto) per riacquistare ...

