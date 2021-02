GFVIP, una lanterna per salutare Lucas: l’ultimo omaggio di Dayane Mello (Di giovedì 4 febbraio 2021) A poche ore di distanza dalla tragedia Dayane Mello ha deciso di salutare il fratello Lucas lanciando verso il Cielo una lanterna ad aria, un omaggio delicato e straziante da parte sua e di tutti i concorrenti del GFVIP A poche ore dalla tragedia che ha sconvolto Dayane Mello e la sua famiglia la modella brasiliana, ancora sotto shock per l’accaduto è stata aiutata dagli altri membri della Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip a sfogarsi e “lasciare andare” il ricordo di Lucas. E’ accaduto così. come si evince dal video che Tommaso Zorzi e Andrea Zenga abbiano avuto l’idea di salutare il fratello di Dayane, morto per un tragico incidente stradale all’età di 27 ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 febbraio 2021) A poche ore di distanza dalla tragediaha deciso diil fratellolanciando verso il Cielo unaad aria, undelicato e straziante da parte sua e di tutti i concorrenti delA poche ore dalla tragedia che ha sconvoltoe la sua famiglia la modella brasiliana, ancora sotto shock per l’accaduto è stata aiutata dagli altri membri della Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip a sfogarsi e “lasciare andare” il ricordo di. E’ accaduto così. come si evince dal video che Tommaso Zorzi e Andrea Zenga abbiano avuto l’idea diil fratello di, morto per un tragico incidente stradale all’età di 27 ...

GrandeFratello : Una puntata ricca di emozioni, colpi di scena e grandi sorprese: e voi quale momento avete preferito??? #GFVIP - trash_italiano : Denis Dosio, la parola che tu hai usato una sola volta, ripeto una sola volta, è sbagliata e qualcuno si è risentit… - trash_italiano : Io continuo a non capire: perché se si offende una comunità c'è la squalifica immediata, mentre se si offende un'al… - __sophiesophie_ : RT @ssofiaaaas: Per dodici ore Stefania ha ascoltato il dolore degli altri per le disgrazie della vita. Poi, di notte, nell'intimità della… - DilettaVerdi1 : #MTR è la persona dei gesti concreti, delle premure che coccolano l'anima. Una poesia, una lucina per la notte all'… -