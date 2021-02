Droga dal Sud America, 12 arresti: traffico di 450 kg di cocaina (Di giovedì 4 febbraio 2021) Operazione congiunta Ps-Gdf sul traffico internazionale di Droga: in manette 12 persone, coinvolte nell’importazione di 450 kg di cocaina dal Sud America. VENEZIA – Un’inchiesta della DDA di Venezia sul traffico internazionale di Droga ha portato all’arresto di 12 persone. Droga, 450 kg di cocaina dal Sud America L’operazione è in corso dalle prime luci dell’alba. Impegnati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Vicenza, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ed il Nucleo di polizia economico finanziaria di Vicenza, i quali hanno eseguito i provvedimenti restrittivi emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. L’inchiesta riguarda il traffico internazionale di 450 kg di ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Operazione congiunta Ps-Gdf sulinternazionale di: in manette 12 persone, coinvolte nell’importazione di 450 kg didal Sud. VENEZIA – Un’inchiesta della DDA di Venezia sulinternazionale diha portato all’arresto di 12 persone., 450 kg didal SudL’operazione è in corso dalle prime luci dell’alba. Impegnati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Vicenza, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ed il Nucleo di polizia economico finanziaria di Vicenza, i quali hanno eseguito i provvedimenti restrittivi emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. L’inchiesta riguarda ilinternazionale di 450 kg di ...

