Di Maio apre | Draghi incassa | Conte al centro

Leggi su chenews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Nonostante tutto, e nonostante tutti, le posizione del Movimento non cambiano: Di, ma con delle condizioni Fonte Getty ImagesLuigi Disi è riscoperto stratega, fine per di più. E’ innegabile che nonostante l’avversario non sei dei più semplici, l’ex capo politico del Movimento Cinque Stelle da filo da torcere a Matteo Renzi. E allora rilancia, okma le condizioni le dette il Movimento. Ovviamente i punti di discussione sono fortemente legati ai temi, e all’inserimento di esponenti del movimento nella squadra di governo. Non basterebbe infatti al conferma del solo Patuanelli. Dicertamente andrà a caccia di un posto per lui e per, nome che incontrerebbe il piacere di due partiti. LEGGI ANCHE >>> Caos ...