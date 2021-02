Crisi Governo, l'art director Ottonello: "La poltrona? Tra passione e ossessione è come un trono" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Labitalia) - "La Crisi di Governo e l'attaccamento dei politici alla poltrona? E' una cosa molto curiosa, un titolo potrebbe essere: 'poltrona, tra passione e ossessione'. Io mi occupo di semiotica da tanto tempo e il simbolismo è una cosa che uso molto spesso e che mi interessa moltissimo". Così, con Adnkronos/Labitalia, Giovanni Ottonello, architetto e art director dello Ied - Istituto europeo di design, sul significato della poltrona per i politici e per gli italiani. Il voler restare attaccati alla poltrona, spiega Ottonello, "fa parte proprio della natura umana". "La poltrona è un simbolo e uno status symbol allo stesso tempo. Nasce come momento di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Labitalia) - "Ladie l'attaccamento dei politici alla? E' una cosa molto curiosa, un titolo potrebbe essere: ', tra'. Io mi occupo di semiotica da tanto tempo e il simbolismo è una cosa che uso molto spesso e che mi interessa moltissimo". Così, con Adnkronos/Labitalia, Giovanni, architetto e artdello Ied - Istituto europeo di design, sul significato dellaper i politici e per gli italiani. Il voler restare attaccati alla, spiega, "fa parte proprio della natura umana". "Laè un simbolo e uno status symbol allo stesso tempo. Nascemomento di ...

marcotravaglio : UN NO GENTILE MA NETTO Non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un gove… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - TNannicini : È un bene che i sindacati abbiano subito dato segnali di apertura al governo #Draghi. Non è possibile la coesione s… - Pci_Paris_Idf : #ScioperoGenerale #CGT #Oggi #sciopero in tutta la #Francia a difesa dei #diritti sociali e del #lavoro, per la rid… - Luce66098765 : RT @Ste_Mazzu: Minuzie: la grande stampa ha occultato il caso saudita di Renzi nel momento in cui lo scandalo avrebbe potuto cambiare total… -