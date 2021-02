Covid, le varianti preoccupano. I casi di Umbria e Abruzzo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Inglese, brasiliana, sudafricana: le varianti del coronavirus preoccupano e non poco. In particolare quella sudafricana, che potrebbe contagiare anche chi ha già avuto il Sars-CoV-2. Anche in Italia, ad esempio in Umbria e Abruzzo, dove il recente aumento dei contagi potrebbe essere dovuto proprio alla diffusione delle varianti. A lanciare l’allarme è il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge: “Le nuove varianti del Covid preoccupano, in particolare quella sudafricana, perché il virus si trasmette più velocemente, e i sistemi sanitari potrebbero avere più difficoltà. Ma soprattutto perché rapporti preliminari mostrano che con la mutazione sudafricana c’è il rischio di reinfettarsi“. “Inoltre – ha aggiunto – dobbiamo valutare cosa ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Inglese, brasiliana, sudafricana: ledel coronaviruse non poco. In particolare quella sudafricana, che potrebbe contagiare anche chi ha già avuto il Sars-CoV-2. Anche in Italia, ad esempio in, dove il recente aumento dei contagi potrebbe essere dovuto proprio alla diffusione delle. A lanciare l’allarme è il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge: “Le nuovedel, in particolare quella sudafricana, perché il virus si trasmette più velocemente, e i sistemi sanitari potrebbero avere più difficoltà. Ma soprattutto perché rapporti preliminari mostrano che con la mutazione sudafricana c’è il rischio di reinfettarsi“. “Inoltre – ha aggiunto – dobbiamo valutare cosa ...

Agenzia_Ansa : L'Alto Adige in lockdown da lunedì. Allarme varianti del virus in Umbria #Covid #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, ministro Gb: 4mila varianti nel mondo, solo alcune preoccupano #coronavirus - robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in I… - 29luglio1971 : RT @ilmessaggeroit: Varianti Covid, sudafricana inglese e brasiliana: dalla Lombardia all'Abruzzo, la mappa delle Regioni dove sono compars… - Notiziedi_it : Covid, varianti «più letali del 40%». In arrivo le prime zone rosse -