Covid | i dati di oggi delle regioni

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Idi, giovedì 4 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in Italia. “I nuovi casi registrati, 4 febbraio, in Toscana sono 760 su 16.651 test di cui 10.510 tamponi molecolari e 6.141 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,56% (9,6% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. “Teniamo alta l’attenzione, continuiamo a portare sempre la mascherina, evitiamo gli assembramenti e restiamo responsabili. Coraggio Toscana!”, scrive Giani in un post sul suo profilo. Sono 480 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di. Il Servizio Sanità della Regione ha inoltre ...

Stando aiufficiali, dall'inizio dell'epidemia in Russia sono stati accertati 3.917.918 casi di- 19 e 75.205 decessi provocati dal morbo.I marchigiani negli anni preavevano aumentato la quantità di rifiuti organici conferiti in ... oltre 11 chili in più a testa tra il 2017 e il 2019 secondo una rielaborazione Coldiretti su...Nella settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2021, rispetto alla settimana precedente,"'si arresta la discesa dei nuovi casi" di Covid. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, "in 9 regioni ri ...I dati dell'Associazione italiana di oncologia medica. due milioni in meno gli screening nei primi nove mesi del 2020 ...