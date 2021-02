Conte punto di riferimento del M5S E garante dell'alleanza con Pd-LeU (Di giovedì 4 febbraio 2021) "Io ci sono". Sono fondamentali le parole pronunciate oggi da Giuseppe Conte, di fronte a Palazzo Chigi, rivolte agli "amici" del Movimento 5 Stelle. Ma, subito dopo, il premier uscente, ha parlato anche "agli amici di Pd e Leu". Pochi secondi che Contengono due... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 4 febbraio 2021) "Io ci sono". Sono fondamentali le parole pronunciate oggi da Giuseppe, di fronte a Palazzo Chigi, rivolte agli "amici" del Movimento 5 Stelle. Ma, subito dopo, il premier uscente, ha parlato anche "agli amici di Pd e Leu". Pochi secondi chengono due... Segui su affaritaliani.it

lorepregliasco : Profluvio di dichiarazioni M5S di sostegno a Conte e al 'governo politico'. La strenua resistenza a #Draghi è durat… - La7tv : #coffeebreak @PetrisDe 'Molto grave dal punto di vista democratico' #draghi - LegaSalvini : ++ SALVINI PRESIEDE ORA A ROMA IL VERTICE DEL CENTRODESTRA, APERTO CON GLI APPLAUSI ++ “Se siamo arrivati a questo… - Cosi49Cosimo : RT @tordi_luciano: Se Mattarella (che a questo punto non mi rappresenta) avesse tirato la volata a Conte come ha fatto con Draghi la maggio… - temisaba95 : RT @tordi_luciano: Se Mattarella (che a questo punto non mi rappresenta) avesse tirato la volata a Conte come ha fatto con Draghi la maggio… -