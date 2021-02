Conte: “Non sarò d’ostacolo a Draghi, i sabotatori sono altrove. Serve un governo politico”. Il video (Di giovedì 4 febbraio 2021) Conte: “Non sarò d’ostacolo a Draghi, i sabotatori sono altrove. Serve un governo politico” Il Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte ha convocato la stampa all’esterno di Palazzo Chigi per delle dichiarazioni, affermando che non sarà d’ostacolo al nuovo Presidente incaricato Mario Draghi e sottolineando la necessità di un governo politico alla guida del paese. Conte ha chiuso il suo breve discorso ricordando al Movimento 5 Stelle che ci sarà sempre e promettendo collaborazione futura al Partito Democratico e a Liberi e Uguali. Fonte: Facebook Giuseppe Conte Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021): “Non, iun” Il Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppeha convocato la stampa all’esterno di Palazzo Chigi per delle dichiarazioni, affermando che non saràal nuovo Presidente incaricato Marioe sottolineando la necessità di unalla guida del paese.ha chiuso il suo breve discorso ricordando al Movimento 5 Stelle che ci sarà sempre e promettendo collaborazione futura al Partito Democratico e a Liberi e Uguali. Fonte: Facebook Giuseppe

