Conte “Auspico un Governo politico | i sabotatori sono altrove”

"In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di Governo, evidentemente non mi conosce o parla in malafede, i sabotatori sono altrove". Lo ha detto il premier dimissionario, Giuseppe Conte, nel corso di una dichiarazione alla stampa.

