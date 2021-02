Come un gatto in tangenziale, la commedia avrà un seguito? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ‘Come un gatto in tangenziale’ è il film che caratterizzerà la serata di Canale 5. Ed ecco che arriva una curiosità molto importante. Appuntamento con il grande cinema italiano questa sera su Canale 5. Sulla rete ammiraglia di Mediaset andrà infatti in onda il film ‘Come un gatto in tangenziale’. Si tratta di una divertente Leggi su youmovies (Di giovedì 4 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ‘unin’ è il film che caratterizzerà la serata di Canale 5. Ed ecco che arriva una curiosità molto importante. Appuntamento con il grande cinema italiano questa sera su Canale 5. Sulla rete ammiraglia di Mediaset andrà infatti in onda il film ‘unin’. Si tratta di una divertente

trash_italiano : Gatto Rognoso, bel gattone, tu puzzi come un caprone... #cepostaperte - perfettotedesco : @salaslafigona @soymanur già fatto, sono veloce come un gatto - FabioPrescious : RT @antoniopolito1: Secondo me Draghi la pensa come Deng: gli importa acchiappare i topi, non se il gatto sarà bianco o nero - LGuazzini : RT @antoniopolito1: Secondo me Draghi la pensa come Deng: gli importa acchiappare i topi, non se il gatto sarà bianco o nero - MichelaRoi : RT @antoniopolito1: Secondo me Draghi la pensa come Deng: gli importa acchiappare i topi, non se il gatto sarà bianco o nero -