Brutto incidente a Fiumicino, 51enne si ribalta con l'auto: interviene l'eliambulanza

Brutto incidente quello avvenuto questa mattina a Fiumicino, nei pressi di via delle Idrovore all'altezza dell'incrocio con via Coccia di Morto. Un'auto con a bordo un uomo di 51 anni – per cause in fase di accertamento – si è ribaltata. Il 51enne è stato trasportato in codice rosso con l'eliambulanza all'ospedale Agostino Gemelli. Sul posto i Vigili del Fuoco di Ostia, di Cerveteri e il Nucleo Sav, che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo.

