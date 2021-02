Battaglia di Legnano, edizione del 2001, in onda su Rai 5 (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Battaglia di Legnano è la prossima opera in onda su Rai 5, ovviamente firmata dal grande Giuseppe Verdi. Trama e info La trama si concentra sulla lotta tra i comuni che fanno parte della Lega lombarda e Federico Barbarossa. La versione messa in onda sulla rete RAI è quella che è andata in scena nel 2001 al Teatro Bellini di Catania. Tipico esempio dell’amore per la patria vigente ai tempi di Verdi, l’opera fu conclusa nel 1849. Questa edizione è diretta da Nello Santi, “un big” della musica italiana, morto lo scorso anno quasi 90enne. Cast e personaggi Per il cast, vedremo impegnati sul parco Manrico Signorini, Luciano Leoni, Angelo Nardinocchi, Ezio Maria Tisi, Giorgio Cebrian, Elisabete Matos. E infine anche Cesar Hernandez, Francesco Palmieri, Pina Sofia, Paolo ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ladiè la prossima opera insu Rai 5, ovviamente firmata dal grande Giuseppe Verdi. Trama e info La trama si concentra sulla lotta tra i comuni che fanno parte della Lega lombarda e Federico Barbarossa. La versione messa insulla rete RAI è quella che è andata in scena nelal Teatro Bellini di Catania. Tipico esempio dell’amore per la patria vigente ai tempi di Verdi, l’opera fu conclusa nel 1849. Questaè diretta da Nello Santi, “un big” della musica italiana, morto lo scorso anno quasi 90enne. Cast e personaggi Per il cast, vedremo impegnati sul parco Manrico Signorini, Luciano Leoni, Angelo Nardinocchi, Ezio Maria Tisi, Giorgio Cebrian, Elisabete Matos. E infine anche Cesar Hernandez, Francesco Palmieri, Pina Sofia, Paolo ...

