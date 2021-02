Antonello Venditti: età, altezza, peso, ex moglie, figlio attore, compagna attrice, ex compagne vip (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il timbro nasale, i pensieri elevati a massime filosofiche popolari, l’immaginario e la poetica del cantautore Antonello Venditti, sono soltanto gli elementi della sfera esterna della personalità del celebre autore. Ma è anche grazie a questo, che la voce di Notte prima degli esami ha potuto far breccia nei cuori degli italiani. Il suo aspetto rude, che da sempre stride con le parole gentili che descrivono quelle ampie riflessioni, ha creato, con le sue fusioni, una chimera estetica del tutto originale. Il risultato è l’elevazione a leggenda della musica italiana. La creazione di un apparato iconografico della personalità di Antonello Venditti diversa dalle altre. Antonello Venditti vita privata: anni, altezza, peso, ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il timbro nasale, i pensieri elevati a massime filosofiche popolari, l’immaginario e la poetica del cantautore, sono soltanto gli elementi della sfera esterna della personalità del celebre autore. Ma è anche grazie a questo, che la voce di Notte prima degli esami ha potuto far breccia nei cuori degli italiani. Il suo aspetto rude, che da sempre stride con le parole gentili che descrivono quelle ampie riflessioni, ha creato, con le sue fusioni, una chimera estetica del tutto originale. Il risultato è l’elevazione a leggenda della musica italiana. La creazione di un apparato iconografico della personalità didiversa dalle altre.vita privata: anni,, ...

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Antonello Venditti - Benvenuti in paradiso - RADIOEFFEITALIA : Antonello Venditti - Giulio Cesare - sonikmusicnet : Ora in onda: Antonello Venditti - L'orso Bruno - Lindali98 : #NowPlaying Antonello Venditti - Grazie Roma on #FastCast4u.com - radiosiciliarse : Antonello Venditti - Scatole vuote -