Walker, The Flash e Riverdale tra le 12 serie rinnovate da The CW (Di mercoledì 3 febbraio 2021) The CW ha annunciato il rinnovo di 12 delle sue serie e la lista comprende The Flash, Riverdale e il nuovo show Walker, con Jared Padalecki. The CW ha rinnovato alcune delle sue serie in vista della prossima stagione tra cui il nuovo show Walker e alcuni dei progetti tratti dai fumetti della DC, tra cui The Flash e Batwoman. Il network americano ha inoltre richiesto la realizzazione di cinque puntate aggiuntive della serie con star Jared Padalecki e di due di Superman & Lois, portandone così la prima stagione rispettivamente a quota 18 e 15 puntate. A ottenere il rinnovo da parte di The CW sono state: All American, Charmed, In the Dark, Legacies e Roswell, New Mexico per una quarta stagione, Legends of Tomorrow … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) The CW ha annunciato il rinnovo di 12 delle suee la lista comprende Thee il nuovo show, con Jared Padalecki. The CW ha rinnovato alcune delle suein vista della prossima stagione tra cui il nuovo showe alcuni dei progetti tratti dai fumetti della DC, tra cui Thee Batwoman. Il network americano ha inoltre richiesto la realizzazione di cinque puntate aggiuntive dellacon star Jared Padalecki e di due di Superman & Lois, portandone così la prima stagione rispettivamente a quota 18 e 15 puntate. A ottenere il rinnovo da parte di The CW sono state: All American, Charmed, In the Dark, Legacies e Roswell, New Mexico per una quarta stagione, Legends of Tomorrow …

