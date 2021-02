Trucco | ecco gli errori che ti invecchiano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il make up è da sempre un prezioso alleato per coprire l'avanzare degli anni. Se usato in modo sbagliato , però, può sortire l'effetto contrario, andando ad evidenziare le imperfezioni e facendo ...

i consigli più utili per riuscirci anche con lo smartphone. I toni della fotografia Per capire come scattare delle foto che diano il giusto risalto alè essenziale conoscere alcuni ...Il fondotinta troppo evidente Perfetto per creare una base omogenea per il, il fondotinta, se usato nel modo sbagliato può dare un look decisamente attempato. L'uso eccessivo di questo ...Toni della foto, sfondo, contrasto, luci, angolazione: ecco i trucchi per fotografare il make up nel modo giusto ...Troppo fondotinta, ombretti perlati, rossetti troppo scuri, contouring troppo sfumato: ecco gli errori beauty che fanno sembrare più vecchi ...