**Titoli Stato: spread in netto calo a 105 punti base** (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in netto calo a 105 punti base dopo la convocazione di Mario Draghi al Quirinale. Ieri il differenziale aveva chiuso in area 112 punti base sulla piattaforma Mts. Il rendimento del Btp decennale scivola a 0,58% da 0,65%. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Lotra Btp e Bund tedeschi apre ina 105base dopo la convocazione di Mario Draghi al Quirinale. Ieri il differenziale aveva chiuso in area 112base sulla piattaforma Mts. Il rendimento del Btp decennale scivola a 0,58% da 0,65%.

Ultime Notizie dalla rete : **Titoli Stato Aste di Titoli di Stato di Mercoledì 3 Febbraio 2021

Aste di Titoli di Stato di Mercoledì 3 Febbraio 2021. 11:30 GB £2,75 mld 2031 Treasury Gilt.

