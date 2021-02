Tg Lazio | edizione del 3 febbraio 2021

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel Lazio sono oltre 150mila le prenotazioni della prima e della seconda dose di vaccino anti Covid rivolto agli over 80. Dunque un anziano su tre ha già la prima e la seconda dose prenotata. “E’ un risultato importante. C’è stato un avvio in salita, ma il sistema ora è entrato a pieno regime” ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Intanto, secondo uno studio portato avanti da un team di esperti e da Medicina legale della Sapienza, è emerso che il virus sopravvive nel corpo anche dieci giorni dopo la morte. 150 ANNI DI ROMA CAPITALE, RAGGI: RIVEDERE POTERE DEI SINDACI

