Spaccia 'coca' in strada durante il coprifuoco: preso il pusher con il reddito di cittadinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ufficialmente era disoccupato, tanto da essere tra i precettori del sussidio economico del reddito di cittadinanza. Ma un 'lavoro', con un business anche ben avviato, in realtà lo aveva. E proprio con ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ufficialmente era disoccupato, tanto da essere tra i precettori del sussidio economico deldi. Ma un 'lavoro', con un business anche ben avviato, in realtà lo aveva. E proprio con ...

Yogaolic : #Milano Spaccia 'coca' in strada durante il coprifuoco: preso il pusher con il reddito di cittadinanza - RedazioneLaNews : #Milano Spaccia 'coca' in strada durante il coprifuoco: preso il pusher con il reddito di cittadinanza - DanieleCollini2 : @Noiconsalvini fanno finta di.vedere chi.spaccia coca ,poi fanno le multe hai.disabili se entrano in bar perche sen… - stefano_gatto97 : RT @LiguriaNotizie: Pusher genovese 25enne spaccia coca a Sestri Ponente: denunciato - LiguriaNotizie : Pusher genovese 25enne spaccia coca a Sestri Ponente: denunciato -