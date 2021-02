Scrittori | è morto Federico Roncoroni | celebre autore tra manuali scolastici e saggistica

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Como, 3 feb. - (Adnkronos) - Lo scrittore, linguista e saggistadi "Grammatica essenziale della lingua italiana" (Mondadori), tra i testi più adottati in assoluto nelle scuole italiane, amico e collaboratore di Piero Chiara e studioso di Gabriele d'Annunzio, èdomenica scorsa a Como all'età di 76 anni. Il funerale si è svolto a Como, in forma strettamente privata, oggi 3 febbraio. Per volontà dello stesso, come ha detto la famiglia all'ADNKRONOS, la notizia della sua scomparsa è stata diffusa a esequie concluse. Era nato a Como il 2 ottobre 1944 ed aveva vissuto a lungo negli Usa, per poi far ritorno nella città lombarda. Alla sua firma si deve anche il celeberrimo "Testo e contesto. Guida all'analisi delle opere degli autori nel loro ...