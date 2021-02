Renzi tira troppo la fune ma (forse) vince: Conte fuori dai giochi, Caporetto Pd e 5 stelle. Cosa resta della crisi di governo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’incertezza che trapelava per tutta la convulsa giornata di ieri 2 febbraio da palazzo Montecitorio era reale, non strategica: al tavolo della trattativa, le forze della maggioranza indicata da Sergio Mattarella non riuscivano a trovare un accordo. Così, il presidente della Repubblica, dopo aver ricevuto Roberto Fico al Quirinale, in sette minuti ha esautorato i partiti da ogni decisione: sarà governo tecnico-istituzionale, con piena capacità decisionale per gestire la crisi del Coronavirus. Giovanni Grasso, direttore dell’ufficio stampa del Quirinale, subito dopo il discorso di Mattarella ha annunciato che, alle 12 di oggi, 3 marzo, Mario Draghi salirà al Colle. Il nome è quello di più alto profilo, per il quale il presidente della Repubblica, rivolgendosi alle forze politiche, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’incertezza che trapelava per tutta la convulsa giornata di ieri 2 febbraio da palazzo Montecitorio era reale, non strategica: al tavolotrattativa, le forzemaggioranza indicata da Sergio Mattarella non riuscivano a trovare un accordo. Così, il presidenteRepubblica, dopo aver ricevuto Roberto Fico al Quirinale, in sette minuti ha esautorato i partiti da ogni decisione: saràtecnico-istituzionale, con piena capacità decisionale per gestire ladel Coronavirus. Giovanni Grasso, direttore dell’ufficio stampa del Quirinale, subito dopo il discorso di Mattarella ha annunciato che, alle 12 di oggi, 3 marzo, Mario Draghi salirà al Colle. Il nome è quello di più alto profilo, per il quale il presidenteRepubblica, rivolgendosi alle forze politiche, ...

