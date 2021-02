Palermo-Ternana 1-1: coraggio, orgoglio e brividi! Lucca illude i rosa, Falletti firma il pari e timbra il palo nel recupero (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In aggiornamento... PRIMO TEMPO - Regina del calciomercato in Serie C e capolista incontrastata nel proprio girone di pertinenza.La Ternana guidata da Cristiano Lucarelli fila dritta verso la meritata conquista della promozione diretta in Serie B. Club ambizioso, pianificazione oculata ed investimenti di livello al fine di allestire un organico in grado di mettere in fila tutte le avversarie. Fin qui, l'assoluto valore sulla carta della compagine umbra ha trovato fedele riscontro sul terreno di gioco, con i rossoverdi protagonisti assoluti del torneo che tengono a debita distanza l'altra corazzata del raggruppamento, il Bari, tracciando un solco profondo in termini numerici con il resto delle squadre partecipanti.Il Palermo ha esattamente la metà dei punti della battistrada, occupa il nono posto in classifica e, tra errori gestionali e di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In aggiornamento... PRIMO TEMPO - Regina del calciomercato in Serie C e capolista incontrastata nel proprio girone di pertinenza.Laguidata da Cristiano Lucarelli fila dritta verso la meritata conquista della promozione diretta in Serie B. Club ambizioso, pianificazione oculata ed investimenti di livello al fine di allestire un organico in grado di mettere in fila tutte le avversarie. Fin qui, l'assoluto valore sulla carta della compagine umbra ha trovato fedele riscontro sul terreno di gioco, con i rossoverdi protagonisti assoluti del torneo che tengono a debita distanza l'altra corazzata del raggruppamento, il Bari, tracciando un solco profondo in termini numerici con il resto delle squadre partecipanti.Ilha esattamente la metà dei punti della battistrada, occupa il nono posto in classifica e, tra errori gestionali e di ...

