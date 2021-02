OneDrive per Android: nuova homescreen e altre novità (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Microsoft ha annunciato alcune novità riguardanti all’app OneDrive per Android: nuova homescreen e alcune novità per gli smartphone Samsung. Cosa c’è di nuovo? nuova homescreen La nuova esperienza della schermata iniziale in OneDrive mostra i file aperti di recenti, i file scaricati per l’utilizzo offline e le foto “In questo giorno”. Per visualizzare la nuova homescreen è necessario un telefono con Android 6.0 (o versione successiva) e OneDrive versione 6.21 (o versione successiva). Supporto per alcune funzionalità di Samsung Samsung Motion Photos: adesso è possibile salvare e riprodurre le foto di movimento Samsung in OneDrive. ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Microsoft ha annunciato alcuneriguardanti all’apppere alcuneper gli smartphone Samsung. Cosa c’è di nuovo?Laesperienza della schermata iniziale inmostra i file aperti di recenti, i file scaricati per l’utilizzo offline e le foto “In questo giorno”. Per visualizzare laè necessario un telefono con6.0 (o versione successiva) eversione 6.21 (o versione successiva). Supporto per alcune funzionalità di Samsung Samsung Motion Photos: adesso è possibile salvare e riprodurre le foto di movimento Samsung in. ...

Inoltre, le modifiche vengono salvate in automatico su OneDrive e sincronizzate tra i dispositivi su cui è stato eseguito l'accesso. Per servirti di Word Online per realizzare i tuoi riassunti, ...

... Exchange Online, SharePoint e OneDrive, è un'esigenza sempre più sentita dalle aziende. In tempi di forte accelerazione dello smart working, infatti, l'uso di piattaforme cloud per la collaborazione ...

Con Windows 10X, Microsoft potrebbe fornire una versione ridotta di Windows per andare a competere direttamente con i Chromebook… ma potrebbe anche sbagliare tutto.

Abbiamo messo sotto torchio ScanSnap iX 1400 di PFU: acquisisce 40 pagine al minuto fronte retro e riconosce automaticamente il tipo di documento inserito. Rispetto al modello superiore, iX1600, rinun ...

