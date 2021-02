Massimo Galli: “Gli alunni restino a casa” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’esperto infettivologo, direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano, si è sin da subito mostrato titubante circa la riapertura delle scuole. Da mesi è aperta una diatriba che divide il mondo degli esperti tra coloro che ritengono fondamentale il rientro a scuola per una crescita e uno sviluppo sano dei più giovani, e chi invece contrappone un categorico veto sulla scuola, ritenendo più opportuno rimandare il rientro in classe a tempi migliori. Spiega infatti Galli su DiPiù che: “Diciamo intanto che, indipendentemente dal fatto che la scuola sia in sé sicura, una riapertura si associa inevitabilmente a un aumento dei contagi: il virus infatti cammina con le nostre gambe, e più gambe si muovo e più si diffonde”. E per quanto riguarda i tamponi ed i test salivari aggiunge: “Andrebbero fatti a tappeto in tutti gli istituti, procedendo poi con ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’esperto infettivologo, direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano, si è sin da subito mostrato titubante circa la riapertura delle scuole. Da mesi è aperta una diatriba che divide il mondo degli esperti tra coloro che ritengono fondamentale il rientro a scuola per una crescita e uno sviluppo sano dei più giovani, e chi invece contrappone un categorico veto sulla scuola, ritenendo più opportuno rimandare il rientro in classe a tempi migliori. Spiega infattisu DiPiù che: “Diciamo intanto che, indipendentemente dal fatto che la scuola sia in sé sicura, una riapertura si associa inevitabilmente a un aumento dei contagi: il virus infatti cammina con le nostre gambe, e più gambe si muovo e più si diffonde”. E per quanto riguarda i tamponi ed i test salivari aggiunge: “Andrebbero fatti a tappeto in tutti gli istituti, procedendo poi con ...

