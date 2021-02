Marano | sequestrati 85 chili di droga | 2 arresti – I NOMI

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Maxi blitz antidei carabinieri, che hanno sequestrato oltre 85di sostanze stupefacenti e sequestrato anche armi e munizioni. Operazione antidei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli che in mattinata hanno eseguito aduee sequestrato oltre 85di sostanze stupefacenti. Finisce in manette il 25ene Emanuele Pisa,

Doppio blitz ae Giugliano:85 di droga, armi e munizioni. Due in manette Oltre 85 chili di droga, una pistola e munizioni. 2 arresti dei Carabinieri. Lo stupefacente nascosto anche in un ...In manette è finito Raffaele De Sica, un 31 enne di. La droga era occultata in due box auto, uno ubicato a, l'altro a Varcaturo. APPROFONDIMENTI LA DROGA Tre pietre di cocaina nascoste ...Maxi blitz antidroga a Marano dei carabinieri, che hanno sequestrato oltre 85 chili di sostanze stupefacenti e sequestrato anche armi e munizioni.I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione illegale di armi ...