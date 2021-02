L'Ue (e i mercati) festeggiano Draghi possibile premier a Roma

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Affaticata da una gestione della pandemia non esattamente di successo, depressa per il fiasco (almeno finora) della campagna vaccinale, l’Ue aveva bisogno di una boccata d’ossigeno. La prospettiva di Marioalla presidenza del Consiglio in Italia gliela fornisce. La possibilità che sia lui, il salvatore dell’euro, a gestire il recovery plan italiano, il più cospicuo di tutti con 209 miliardi di euro da mettere a frutto, è la rassicurazione che Bruxelles cercava. Per gli europei, l’ex governatore della Bce a Palazzo Chigi è la garanzia chetenterà davvero di rimettere in sesto un’economia che già prima del covid non si sentiva tanto bene e che ora deve rialzarsi per il bene di tutta l’Eurozona. C’è da dire che il suo nome comesuccessore di Giuseppe Conte non è una sorpresa a Bruxelles: girava da tempo negli scambi ...