La scelta di Mattarella, sempre caro mi fu quest'ermo colle (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ieri Mattarella ha dato prova, ancora una volta, di essere un Presidente. Ha dato dimostrazione di sapere quando stare a guardare in silenzio e quando parlare. Ha dato dimostrazione di saper guidare il nostro Paese e di saper prendere decisioni. La maggioranza che non c'è e le elezioni anticipate In queste ore si susseguono commenti di italiani che invocano le elezioni anticipate. No, cari italiani, non è questo il momento di farsi guidare da facili slogan propagandistici inneggianti alla democrazia. Siamo davvero un Paese che si può permettere mesi di campagna elettorale senza esclusioni di colpi? Siamo davvero un Paese che ha, oggi, una scelta su chi votare? Siamo davvero un Paese che può rimanere fermo sulla sanità e sull'economia, in attesa di un nuovo governo? No, non possiamo rimanere ancora una volta in attesa. Questo è il momento di ...

CottarelliCPI : Un solo commento sugli eventi di questa sera: per fortuna che abbiamo un presidente come Mattarella. Non credo ci p… - sandrogozi : Ottima scelta per l’Italia ???? e per l’Europa ???? Grazie Presidente Mattarella #Draghi - A_Monfreda : Dal discorso di #Mattarella una lezione di public speaking: mai omettere ciò che diamo per scontato. Messi uno di f… - PjParo : RT @CottarelliCPI: Un solo commento sugli eventi di questa sera: per fortuna che abbiamo un presidente come Mattarella. Non credo ci potess… - donatella662 : RT @CottarelliCPI: Un solo commento sugli eventi di questa sera: per fortuna che abbiamo un presidente come Mattarella. Non credo ci potess… -