Inter-Juventus 1-2, l’ex difensore inglese ha apprezzato la difesa bianconera (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ottima prova del pacchetto arretrato bianconero che ieri ha dato prova di una grande maturità nonostante l’età dei suoi Interpreti. Il gol subito è stato l’unico neo in una partita che sia De Ligt sia Demiral hanno Interpretato nel miglior modo possibile. LEGGI ANCHE: Juventus, in campo contro il razzismo I giovani bianconeri rappresentano il futuro della retroguardia della Juventus, Pirlo lo sa bene e ha voluto dargli fiducia in un match importante come quello di ieri. Negli ultimi minuti della gara, il tecnico bresciano ha buttato nella mischia anche Giorgio Chiellini che con la sua esperienza ha aiutato l’Intero reparto nella gestione dei minuti finali. Inter-Juventus 1-2, Chiellini riceve il “like” di un grande difensore del passato Giorgio ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ottima prova del pacchetto arretrato bianconero che ieri ha dato prova di una grande maturità nonostante l’età dei suoipreti. Il gol subito è stato l’unico neo in una partita che sia De Ligt sia Demiral hannopretato nel miglior modo possibile. LEGGI ANCHE:, in campo contro il razzismo I giovani bianconeri rappresentano il futuro della retroguardia della, Pirlo lo sa bene e ha voluto dargli fiducia in un match importante come quello di ieri. Negli ultimi minuti della gara, il tecnico bresciano ha buttato nella mischia anche Giorgio Chiellini che con la sua esperienza ha aiutato l’o reparto nella gestione dei minuti finali.1-2, Chiellini riceve il “like” di un grandedel passato Giorgio ...

Inter : ?? | TESTA ALTA Una sconfitta che brucia... ma ora è già tempo di pensare alla Fiorentina e poi al ritorno contro l… - OptaPaolo : 8 - #Ronaldo è il giocatore dei top-5 campionati europei 2020/21 ad aver realizzato più doppiette (8) in all comps.… - pisto_gol : Su Inter-Juve si poteva dire: ci sono stati errori individuali da calcio minore; CR7 è stato uno dei peggiori della… - egidio_gialdini : Gli highlights della Semifinale and. 'Coppa ITALIA' '20-21: che ha visto la JUVENTUS battere l'INTER, al 'G. MEAZZA… - GurzoBahri : RT @DiMarzio: #Kabak, l’arrivo al #Liverpool e quel tira e molla con il #Milan. Il retroscena di #calciomercato che riguarda anche #Juventu… -