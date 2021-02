Igor Maj morto a 14 anni per una blackout challenge Parla il Pm | «Perché non possiamo processare i social» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) È il 6 settembre 2018.Maj ha 14. Vive a Milano, con la sua famiglia. Ha un fisico atletico, diversi trofei vinti nelle gare di arrampicata sportiva e un’espressione soddisfatta in tutte le foto che lo ritraggono ben saldo su una parete di roccia. È in camera da solo. Sta guardando un video su YouTube: Le cinquepericolose che i ragazzi fanno. Decide di provarne una. Si lega una corda attorno al collo e si lascia cadere. È la, la sfida che consiste nell’arrivare il più possibile vicino al soffocamento. La stessa che gli agenti di Palermo pensano possa essere all’origine della morte di Antonella, la bimba trovata morta nel bagno di casa lo scorso 23 gennaio. Se i collegamenti tra questa sfida e la bimba di Palermo sono ancora da accertare, per ...