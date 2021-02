Hysaj: «Era importante non prendere gol in casa e noi siamo riusciti a finirla 0-0» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il terzino del Napoli, Elseid Hysaj, è intervenuto ai microfoni della Rai nel post partita di Napoli-Atalanta Nuovo modulo, nuova posizione in difesa, è stato difficile? «Non è stato difficile perché lo giochiamo in Nazionale». Cosa ha detto Gattuso nell’intervallo? «Abbiamo parlato di cosa potevamo migliorare e di essere più determinati in campo». Siete un gruppo unito sempre? «Sicuramente, siamo un grande gruppo e cerchiamo di dare sempre il massimo. È stata una partita difficile, ma il risultato va bene per noi, ora dobbiamo stare tranquilli e guardare avanti». Il suo futuro? «Per ora ho un contratto col Napoli, poi quando sarà il momento di parlarne vedremo». Siete soddisfatti del risultato? «Era una partita difficile, era importante non prendere gol in casa e noi siamo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il terzino del Napoli, Elseid, è intervenuto ai microfoni della Rai nel post partita di Napoli-Atalanta Nuovo modulo, nuova posizione in difesa, è stato difficile? «Non è stato difficile perché lo giochiamo in Nazionale». Cosa ha detto Gattuso nell’intervallo? «Abbiamo parlato di cosa potevamo migliorare e di essere più determinati in campo». Siete un gruppo unito sempre? «Sicuramente,un grande gruppo e cerchiamo di dare sempre il massimo. È stata una partita difficile, ma il risultato va bene per noi, ora dobbiamo stare tranquilli e guardare avanti». Il suo futuro? «Per ora ho un contratto col Napoli, poi quando sarà il momento di parlarne vedremo». Siete soddisfatti del risultato? «Era una partita difficile, eranongol ine noi...

napolista : Hysaj: «Era importante non prendere gol in casa e noi siamo riusciti a finirla 0-0» A Rai Sport: «Rinnovo? Per ora… - Longo76Longo : @MarcoDiMaro Hysaj ha confermato che il piano tattico era lo 0-0 - ndr_eee : Hysaj conferma che l'obiettivo era lo 0-0. - Juliano_1926 : Perché Lobotka non è entrato, una volta che sono usciti i registi di questa squadra? E Mario Rui non era più indica… - itsgiunto : @annatrieste Anche Insigne ha provato a dare spiegazioni a Hysaj... solo che poi si è reso conto che era Hysaj e ha lasciato perdere. -