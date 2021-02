Grave lutto per Dayane Mello, è morto il fratello Lucas. Il 27enne vittima di un incidente stradale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una terribile notizia ha devastato Dayane Mello, prima finalista donna della quinta edizione del Grande fratello VIP. Lucas Mello, 27 anni, fratello della concorrente del GF Vip, è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto in Brasile. Stando a quanto riportato da Caffeina Magazine, che riprende come fonte il quotidiano brasiliano Globo.com, lo schianto mortale sarebbe avvenuto a Lontras, un comune brasiliano di circa 10.000 abitanti che si trova nello Stato di Santa Catarina. La famiglia Mello viene da Jonville, un comune situato nello stesso Stato. L’incidente è avvenuto nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-740. Uno scontro tremendo, che ha provocato la morte di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una terribile notizia ha devastato, prima finalista donna della quinta edizione del GrandeVIP., 27 anni,della concorrente del GF Vip, è deceduto in seguito ad unavvenuto in Brasile. Stando a quanto riportato da Caffeina Magazine, che riprende come fonte il quotidiano brasiliano Globo.com, lo schianto mortale sarebbe avvenuto a Lontras, un comune brasiliano di circa 10.000 abitanti che si trova nello Stato di Santa Catarina. La famigliaviene da Jonville, un comune situato nello stesso Stato. L’è avvenuto nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-740. Uno scontro tremendo, che ha provocato la morte di ...

GrandeFratello : Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa pe… - crazybitchinher : RT @GrandeFratello: Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ri… - lua1022 : RT @GrandeFratello: Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ri… - zormello1 : RT @GrandeFratello: Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ri… - reaaduka : RT @deianira_c: Chiudete questo programma l'8 febbraio in RISPETTO per un lutto così grave!!! È un DOLORE troppo devastante!!!DAYANE sono c… -