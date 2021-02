Governo: Draghi lascia P.Chigi dopo oltre un'ora di colloquio con Conte (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha da pochi minuti lasciato Palazzo Chigi dopo un colloquio di circa un'ora e 20 con il premier uscente, Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio incaricato Marioha da pochi minutito Palazzoundi circa un'ora e 20 con il premier uscente, Giuseppe

matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - giorgio_gori : La differenza tra Monti e Draghi è che il primo arrivò per frenare lo spread e tagliare la spesa, mentre #Draghi av… - buonweekend : @carlakak @stax7580 @grandehermano1 @MarceVann @RisatoNicola @AleFiveStars @ValeMameli @73Orlando73 @marioerdrago… - renzulli_marco : @DeAngelis_tw @GiuseppeConteIT @dariofrance Crisi di governo, Grillo: 'Leali a Conte, no a Draghi'. Lezzi: 'Non vot… -