GameStop e il boom in borsa gli hanno portato $30.000 e ora uno studente ha donato Switch e videogiochi a un ospedale pediatrico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La situazione altalenante delle azioni di GameStop ha portato, nonostante tutto, ad un incredibile gesto di beneficenza. Uno studente universitario ha infatti utilizzato il denaro guadagnato dalle azioni della catena di negozi comprando Nintendo Switch Lite e una montagna di giochi per un ospedale pediatrico. Hunter Kahn, 20 anni, è uno studente di ingegneria meccanica alla Cornell University di New York ed è riuscito a racimolare un bel gruzzolo con GameStop. Lo studente ha incassato quasi $ 30.000, e ha trasformato quelle ricchezze in generose donazioni. Il Children's Minnesota Hospital di Minneapolis è stato entusiasta di ricevere più console Nintendo Switch e giochi per i bambini - tra cui sei Nintendo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La situazione altalenante delle azioni diha, nonostante tutto, ad un incredibile gesto di beneficenza. Unouniversitario ha infatti utilizzato il denaro guadagnato dalle azioni della catena di negozi comprando NintendoLite e una montagna di giochi per un. Hunter Kahn, 20 anni, è unodi ingegneria meccanica alla Cornell University di New York ed è riuscito a racimolare un bel gruzzolo con. Loha incassato quasi $ 30.000, e ha trasformato quelle ricchezze in generose donazioni. Il Children's Minnesota Hospital di Minneapolis è stato entusiasta di ricevere più console Nintendoe giochi per i bambini - tra cui sei Nintendo ...

