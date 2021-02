LuigiBevilacq17 : RT @fcin1908it: Kolarov, un nuovo amore nella sua vita: è Francesca Fioretti, l'ex compagna di Astori - - forzaroma : Francesca Fioretti ritrova la felicità: l’ex compagna di #Astori paparazzata con #Kolarov #Inter - m_moscara : RT @fcin1908it: Kolarov, un nuovo amore nella sua vita: è Francesca Fioretti, l'ex compagna di Astori - - sportli26181512 : Francesca, l'ex compagna di Astori, ritrova il sorriso con Kolarov: Francesca, l'ex compagna di Astori, ritrova il… - infoitsport : Kolarov, un nuovo amore nella sua vita: è Francesca Fioretti, l’ex compagna di Astori -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca compagna

Il ricordo e l'affetto, quelli non scompaiono mai. Ma la vita continua. Ed è quello che sta facendoFioretti. L'exdi Davide Astori - il capitano della Fiorentina scomparso tre anni fa per un problema cardiaco - e mamma della loro Vittoria, sta andando avanti cercando di ...CosìFioretti,di Davide Astori commenta su Instagram i primi risultati, emersi ieri, della perizia disposta dal giudice per fare luce sulle cause del decesso del calciatore. ...La bellissima modella napoletana, Francesca Fioretti, sembra aver superato il dramma vissuto tre anni fa. La showgirl è stata pizzicata con una nuova fiamma ...Il giocatore dell’Inter, da quanto scrive il settimanale CHI, ha una storia con Francesca Fioretti. E l’ex calciatore della Roma ha scelto la stessa città per una sua nuova esperienza da calciatore. E ...