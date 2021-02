Elio Fiorucci | icona della moda irriverente

(Di mercoledì 3 febbraio 2021), milanese doc dalla personalità unica, con il suo ribelle genio creativo ha rivoluzionato totalmente il modo di vestire e percepire ladegli anni ’70. Nato nel 1935 da una famiglia di commercianti comincia, fin dalla più giovane età, a lavorare con il padre nel loro negozio di scarpe. Un trampolino di lancio prima di aprire un’attiva tutta sua dedicata interamente allaSwinging London. Erano gli anni dei Beatles, dei Rolling Stones e delle minigonne, periodi in cui lae la musica andavano di pari passo e dove “stile” era la parola d’ordine. Così, nel 1967 apre il suo primissimo negozio. Dove? Ovviamente nella capitale dello style prêt-à-porter; Milano. Più precisamente in Galleria Passerella. Il negozio è interamente disegnato dalla designer, artista e scultrice ...

Elio Fiorucci, lo stilista del brand iconico dei due angioletti vittoriani che ha rivoluzionato il mondo della moda italiana. Cosa sappiamo su di lui? Chi era Elio Fiorucci? Nato a Milano nel 1935 in ...