E Mario fu: Mattarella chiama Draghi al Quirinale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Per il Conte-Ter è un flop e Mattarella chiama Draghi al Quirinale. L'ex Presidente della BCE salirà al Colle oggi alle 12 per l'affidamento dell'incarico. Si risolve così la crisi di governo, mettendo al riparo il Recovery Plan, che rischiava di naufragare in caso di elezioni anticipate. Flop del Conte-Ter Al termine di una giornata drammatica, in cui tutto è andato male fra le liti Iv-M5S su programmi e poltrone, l'ammissione del fallimento è stata affidata alle sintetiche parole del Presidente della Camera Roberto Fico: "Allo stato attuale permangono distanze alla luce della quali non ho registrato unanime disponibilità per dare vita alla maggioranza". E così è naufragato il Conte-Ter su cui si puntava negli ultimi giorni. L'appello di Mattarella: "Governo di alto profilo per gestire emergenza" Sono ...

