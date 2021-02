Draghi, ottima la risposta dei mercati (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo l’ipotesi Draghi lo Spread Btp-Bund precipita attorno a quota 100 punti, ai minimi degli ultimi anni. La Borsa di Milano vola. Piazza Affari, in rialzo del 2,5%, è la migliore piazza finanziaria d’Europa. Effetto Draghi Sergio Mattarella ha convocato Mario Draghi al quirinale per affidare all’ex governatore della Banca d’Italia e presidente della Banca centrale europea l’onere di guidare un nuovo governo. Il differenziale tra il titolo decennale italiano e il corrispettivo tedesco si aggira tra 104 e 107 punti, secondo le prime indicazioni. Avvio in piena effervescenza per Piazza Affari con diversi titoli in ascesa: l’indice generale in pre-apertura ha sfiorato un rialzo del +3%, per poi segnare un +2,5%. In testa Intesa (+6%), Unicredit (+5,9%), Poste Italiane (+4,2%). LEGGI TUTTA L’ATTUALITA’ SEGUICI SU ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo l’ipotesilo Spread Btp-Bund precipita attorno a quota 100 punti, ai minimi degli ultimi anni. La Borsa di Milano vola. Piazza Affari, in rialzo del 2,5%, è la migliore piazza finanziaria d’Europa. EffettoSergio Mattarella ha convocato Marioal quirinale per affidare all’ex governatore della Banca d’Italia e presidente della Banca centrale europea l’onere di guidare un nuovo governo. Il differenziale tra il titolo decennale italiano e il corrispettivo tedesco si aggira tra 104 e 107 punti, secondo le prime indicazioni. Avvio in piena effervescenza per Piazza Affari con diversi titoli in ascesa: l’indice generale in pre-apertura ha sfiorato un rialzo del +3%, per poi segnare un +2,5%. In testa Intesa (+6%), Unicredit (+5,9%), Poste Italiane (+4,2%). LEGGI TUTTA L’ATTUALITA’ SEGUICI SU ...

