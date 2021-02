Draghi | è un momento difficile | dobbiamo essere all’altezza

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Puntualissimo. Alle 11.55 Marioè giunto al Quirinale per l’incontro con Sergio Mattarella. Alle 13.15 il segretario generale del Colle, Ugo Zampetti, ha comunicato la formula di rito. “Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare. E’ un”, ha dettoai giornalisti. “Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani, rilanciare il Paese sono le sfide”, ha proseguito. “Con grande rispetto mi rivolgerò al Parlamento, espressione della sovranità popolare”.dovrà trovare il consenso tra i partiti. I grillini sono spaccati, non tutti condividono la linea del partito di non sostenere il nuovo esecutivo. Per ...

Le consultazioni Da questo momento il presidente incaricato Mario Draghi incontrerà le forze politiche presenti in Parlamento per trovare una maggioranza necessaria per accettare l'incarico e ... È un momento "difficile", ha riconosciuto il presidente del Consiglio incaricato, "ma possiamo ... Le prime sfide indicate da Draghi sono quella di "vincere la pandemia, condurre in porto la campagna ...