Daydreamer, anticipazioni: Can e Sanem provano a parlare alle madri del matrimonio, ma si verifica un imprevisto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Daydreamer, anticipazioni: come abbiamo visto nella puntata di ieri sera, ci sono stati grossissimi sviluppi nella soap turca! Can, alla sua festa di compleanno, davanti a tutti comprese Polen e Huma, ha chiesto a Sanem di sposarlo. Tuttavia i due devono ancora parlare con le loro madri … Sanem e Can si recano a parlare con Mevkibe Dopo che Sanem ha tranquillizzato Can riguardo all'atteggiamento di Huma nei suoi confronti, la coppia si reca in drogheria, per parlare del matrimonio a Mevkibe. La donna, però, si innervosisce e cerca di cambiare argomento: è presa per preparare la Festa di Primavera e se ne va! Sanem e Can rimangono delusi: quando si ripresenterà la prossima occasione? Leyla dà una ...

