Dayane Mello, esce e rientra nella Casa dopo il lutto: le sue parole

Il Grande Fratello vip vive un momento difficilissimo. Dayane Mello è stata colpita da un terribile lutto, è morto Lucas, il fratello minore della modella brasiliana. Dayane ha abbandonato la Casa, come rivelato dallo stesso Gf vip, per ricevere la notizia.

"Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di "Grande Fratello Vip" per motivi familiari", scrivono sui profili social ufficiali del Gf. La modella esce e poi rientra, accolta dai compagni che in cerchio ascoltano il suo racconto stentato, visto il forte dolore di questo momento. "Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, ...

