Crisi, incarico a Draghi che accetta con riserva: “Momento difficile, l’emergenza richiede risposte all’altezza. Parlerò ai partiti, serve unità” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Al via le consultazioni. In fibrillazione Cinque Stelle e centrodestra. Il Pd: “I nostri seggi non bastano” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Al via le consultazioni. In fibrillazione Cinque Stelle e centrodestra. Il Pd: “I nostri seggi non bastano”

