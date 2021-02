Crisi di Governo, Mario Draghi accetta l’incarico con riserva: “Chiedo a tutti unità” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Convocato al Quirinale da Sergio Mattarella, Mario Draghi accetta l’incarico di formare il nuovo Governo, seppur con riserva. L’ex presidente Bce Mario DraghiQuesta mattina, mercoledì 3 febbraio, intorno alle ore 12.00 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato al Quirinale Mario Draghi per affidargli l’incarico di formare un nuovo Governo. Dopo il colloquio con Mattarella, l’ex presidente della Bce ha deciso di accettare l’incarico, seppur con riserva. Mario Draghi accetta l’incarico per formare il nuovo ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Convocato al Quirinale da Sergio Mattarella,di formare il nuovo, seppur con. L’ex presidente BceQuesta mattina, mercoledì 3 febbraio, intorno alle ore 12.00 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato al Quirinaleper affidarglidi formare un nuovo. Dopo il colloquio con Mattarella, l’ex presidente della Bce ha deciso dire, seppur conper formare il nuovo ...

