Coronavirus | ecco la decisione dell’Aifa | via libera in Italia a due anticorpi monoclonali

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Agenziana del farmaco (Aifa) ha dato il viaa dueper il trattamento della Covid-19. Secondo le prime indiscrezioni, l’oksi riferisce a una categoria limitata di pazienti, ovvero a una casistica limitata in fase precoce in pazienti ad alto rischio di evoluzione. Laera stata caldeggiata nelle ultime ore anche dall’Ordine dei medici. Il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici Fnomceo, Filippo Anelli, aveva invitato l’Aifa ad «avviare, in tempi rapidi, l’iter per la somministrazione; sarebbe una boccata d’ossigeno per il sistema». Secondo Anelli, «avere a disposizione anche questa opzione terapeutica, che, in determinate condizioni, permette di ridurre le ospedalizzazioni e di ...

MedicalFactsIT : Coronavirus: ecco quale protezione viene fornita dal vaccino Astra-Zeneca #medicalfacts #robertoburioni… - Regione_Sicilia : #Coronavirus, ecco i risultati dello screening condotto sulla popolazione scolastica siciliana dal 14 al 31 gennaio… - RegLombardia : #Covid19 Con la nuova Ordinanza del Ministero della Salute, la Lombardia è in ZONA GIALLA. Ecco cosa cambia e le p… - milanobiz : ???? Bollettino Coronavirus, aumentano i positivi e sale il tasso di positività. Ecco i numeri.… - Pall_Gonfiato : #Coronavirus: ecco il bollettino del 3 febbraio sui contagi in #Italia #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco

Cyber Security 360

quindi che al vaccino, si aggiunge un'altra arma per combattere il. Proprio di oggi, tra l'altro, è la notizia di due pazienti positivi e guariti con gli anticorpi monoclonali a Roma,...Viaggiare in totale sicurezza senza paura di contrarre il? A Lucca si può . Come? Grazie alla soluzione del tutto innovativa per il territorio ...come funziona il nuovo servizio e com'è ...Un tampone antigenico o molecolare a tutto il gruppo squadra (giocatori e staff) nelle 48 ore precedenti ciascuna gara di campionato, compresi eventuali incontri amichevoli ...Ansia, paura, angoscia e insonnia possono attanagliare anche chi ha subìto il coronavirus in maniera lieve. Sensazioni che si rinforzano in chi non riesce a ricostruire la catena dei contagi ...