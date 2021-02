Conte: «Tutto può ancora succedere, ma bisogna anche essere realisti… » – VIDEO (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Antonio Conte è fiducioso dopo la sconfitta per 2-1 contro la Juventus ma allo stesso tempo invita tutti al realismo in vista del ritorno Il tecnico dell’Inter Antonio Conte crede che i nerazzurri siano in grado di ottenere l’accesso alla finale di Coppa Italia ribaltando la sconfitta per 2-1 a San Siro contro la Juventus. Le sue parole QUALIFICAZIONE – «Tutto può succedere, siamo realisti e dobbiamo dire che si dovrà andare in casa di una signora squadra e vincere. Non avremo Sanchez e Vidal. Ora ci concentriamo sulla Fiorentina, poi penseremo al ritorno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Antonioè fiducioso dopo la sconfitta per 2-1 contro la Juventus ma allo stesso tempo invita tutti al realismo in vista del ritorno Il tecnico dell’Inter Antoniocrede che i nerazzurri siano in grado di ottenere l’accesso alla finale di Coppa Italia ribaltando la sconfitta per 2-1 a San Siro contro la Juventus. Le sue parole QUALIFICAZIONE – «può, siamo realisti e dobbiamo dire che si dovrà andare in casa di una signora squadra e vincere. Non avremo Sz e Vidal. Ora ci concentriamo sulla Fiorentina, poi penseremo al ritorno». Leggi su Calcionews24.com

