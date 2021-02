Con l' Inter l' ultima conferma | De Ligt e Demiral sono diventati grandi Ecco come

OptaPaolo : 8 - #Ronaldo è il giocatore dei top-5 campionati europei 2020/21 ad aver realizzato più doppiette (8) in all comps.… - Inter : ?? | PRESENZE Milan Skriniar ha collezionato la 150ª presenza con l’Inter considerando tutte le competizioni ?? - SerieA : La @juventusfc passa al Giuseppe Meazza con una doppietta di @Cristiano: 2-1 sull'@Inter. Appuntamento a martedì pr… - diegocecati : RT @it_inter: Il tandem #Fortress e #Mubadala potrebbe rappresentare la soluzione ideale per #Suning che con questa formula farebbe bingo:… - brauliosilva87 : RT @brauliosilva87: @Inter Che cazzo è questo United che perde 2-1 nell'andata di Coppa Italia contro Juventus e Torino di Cristiano Ronald… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Inter

...di Coppa Italia contro l'ha raggiunto un traguardo storico: quota 1100 partite giocate in tutte le competizioni. Il portiere della Juve, che ha fatto cifra tonda ed è stato protagonistaun ......a San Siro contro l'nell'andata della semifinale di Coppa Italia vinta per 2 - 1 dai bianconeri. due volti " Una gara che per loro, come per la Juve, ha avuto due volti: un inizio shock,il ...anche se l’allenatore partenopeo continua a utilizzarlo con continuità. Maksimovic è in grado di giocare in una difesa a quattro da centrale e da terzino destro, ma anche da centrale di destra in una ...[RUGBY] Domenica di primi verdetti in campionato per la griglia dei playoff, la FemiCz Rovigo domenica al Battaglini ospita il Valorugy Emilia, i rossoblù devono vendicare la sconfitta dell’andata ...