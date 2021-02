Chi vince e chi perde con Draghi a Palazzo Chigi. La bussola di Ocone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il fallimento dell’”esplorazione” di Roberto Fico, e la subitanea convocazione di Mario Draghi al Quirinale da parte di Sergio Mattarella, può leggersi, come sempre capita a queste faccende, da due diversi punti di vista: uno, relativo al superiore interesse della nazione; l’altro, alle conseguenze sul sistema e sul gioco politico. Dal primo angolo prospettico, non è dubbio che il presidente della Repubblica abbia fatto la scelta migliore, forse l’unica in grado di impostare in modo appropriato le politiche di “rinascita” dell’Italia che si fanno ormai sempre più impellenti, a fronte di una situazione che potrebbe presto diventare drammatica per il Paese sotto il profilo economico e sociale. Da non sottovalutare, neanche il messaggio che siamo riusciti a mandare alle cancellerie e alle opinioni pubbliche straniere, in un momento in cui la tradizionale diffidenza nei ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il fallimento dell’”esplorazione” di Roberto Fico, e la subitanea convocazione di Marioal Quirinale da parte di Sergio Mattarella, può leggersi, come sempre capita a queste faccende, da due diversi punti di vista: uno, relativo al superiore interesse della nazione; l’altro, alle conseguenze sul sistema e sul gioco politico. Dal primo angolo prospettico, non è dubbio che il presidente della Repubblica abbia fatto la scelta migliore, forse l’unica in grado di impostare in modo appropriato le politiche di “rinascita” dell’Italia che si fanno ormai sempre più impellenti, a fronte di una situazione che potrebbe presto diventare drammatica per il Paese sotto il profilo economico e sociale. Da non sottovalutare, neanche il messaggio che siamo riusciti a mandare alle cancellerie e alle opinioni pubbliche straniere, in un momento in cui la tradizionale diffidenza nei ...

riotta : Beh, se la crisi finisce con Draghi premier al posto di Conte, secondo voi chi vince? - borghi_claudio : 'conte chi? Ah quel fenomeno? No ma chissenefrega mettetelo pure nell'umido. Ma mi raccomando non votate per carità… - MaleficoRojo : @QuartieriSilvia Certo ma a parte chi vince e chi perde vorrei un governo. - Imbuzz59 : RT @bravimabasta: Scenario: i grillini tornano nel loro cantuccio estremo, la Lega rientra nel consesso civile votando l'unità nazionale e… - Angela31812403 : RT @Anna19725: In amore vince chi ride, chi piange, chi aspetta, chi trema, chi va, chi torna, chi resta. In amore vincono tutti. Perde sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi vince ATP Melbourne 1, Stefano Travaglia batte in rimonta Sam Querrey e conquista l'accesso agli ottavi

...Christopher O'Connell (n.121 ATP) e il kazako Alexander Bublik (n.45 del mondo) per sapere chi sarà ... Great Ocean Road Open Travaglia soffre, lotta e vince contro Carballes Baena IERI A 09:54

I Draghi del balòn

... e io con una carrellata vi voglio dire pure chi sono stati i miei TOP e i miei FLOP delle singole ... il quattroquattroduismo del tecnico romano non sbaglia quasi nessuno scontro diretto, vince a Parma ...

GameStop: ecco chi perde e chi vince - Affaritaliani.it Affaritaliani.it Rc auto, arriva la stangata. Ecco chi ci rimette!

La nuova mappa dell'Rc Auto in Italia ci consegna vinti e vincitori: pagare l'assicurazione può risultare una vera e propria stangata.

WWE: Vince Russo critica il debutto di Damien Priest

Dopo aver preso parte al Royal Rumble Match, Damien Priest si è presentato anche a Raw la scorsa notte, confermando il suo debutto nel Main Roster. Vince Russo, nel suo podcast, ...

...Christopher O'Connell (n.121 ATP) e il kazako Alexander Bublik (n.45 del mondo) per saperesarà ... Great Ocean Road Open Travaglia soffre, lotta econtro Carballes Baena IERI A 09:54... e io con una carrellata vi voglio dire puresono stati i miei TOP e i miei FLOP delle singole ... il quattroquattroduismo del tecnico romano non sbaglia quasi nessuno scontro diretto,a Parma ...La nuova mappa dell'Rc Auto in Italia ci consegna vinti e vincitori: pagare l'assicurazione può risultare una vera e propria stangata.Dopo aver preso parte al Royal Rumble Match, Damien Priest si è presentato anche a Raw la scorsa notte, confermando il suo debutto nel Main Roster. Vince Russo, nel suo podcast, ...