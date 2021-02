Chi l'ha visto, stasera su Rai3 il caso di Peter e Laura Neumair (Di mercoledì 3 febbraio 2021) stasera su Rai3, alle 21:20, torna Chi l'ha visto? con una puntata ancora dedicata all'omicidio di Peter Neumair e Laura Perselli e alle indagini sul figlio, Benno Neumair. Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21.20 ancora con il caso di Peter e Laura Neumair, i coniugi uccisi a Bolzano lo scorso 4 gennaio, per la cui morte al momento resta indagato il figlio, Benno Neumair. Collegamenti, servizi e nuovi documenti per raccontare le novità sul caso dell'omicidio di Peter e Laura Neumair. Le loro tracce si sono perse il 4 gennaio 2021 e il giorno successivo il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021)su, alle 21:20, torna Chi l'ha? con una puntata ancora dedicata all'omicidio diPerselli e alle indagini sul figlio, Benno. Chi l'ha? tornasualle 21.20 ancora con ildi, i coniugi uccisi a Bolzano lo scorso 4 gennaio, per la cui morte al momento resta indagato il figlio, Benno. Collegamenti, servizi e nuovi documenti per raccontare le novità suldell'omicidio di. Le loro tracce si sono perse il 4 gennaio 2021 e il giorno successivo il ...

