Cgil-Cisl-Uil: a rischio circa 40mila famiglie settore aereo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “Nel corso di un confronto che abbiamo avuto ieri pomeriggio con la Regione Lazio, abbiamo fatto il punto sulla drammatica situazione riguardante il Trasporto aereo e inviato un documento congiunto, contenente tutte le nostre proposte: i numeri che caratterizzano il comparto rendono urgente mettere in campo un patto di sistema, che coinvolga tutte le parti in causa, e provveda a un percorso preventivo di politiche attive del lavoro a tutela di oltre 40mila famiglie sul territorio. Abbiamo ottenuto l’apertura di un tavolo permanente per affrontare in modo condiviso e proattivo la crisi del settore”. Cosi’ in un comunicato i Segretari Generali della Filt-Cgil di Roma e Lazio, della Fit-Cisl del Lazio e della Uil Trasporti Lazio, Eugenio Stanziale, Marino Masucci e Maurizio ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “Nel corso di un confronto che abbiamo avuto ieri pomeriggio con la Regione Lazio, abbiamo fatto il punto sulla drammatica situazione riguardante il Trasportoe inviato un documento congiunto, contenente tutte le nostre proposte: i numeri che caratterizzano il comparto rendono urgente mettere in campo un patto di sistema, che coinvolga tutte le parti in causa, e provveda a un percorso preventivo di politiche attive del lavoro a tutela di oltresul territorio. Abbiamo ottenuto l’apertura di un tavolo permanente per affrontare in modo condiviso e proattivo la crisi del”. Cosi’ in un comunicato i Segretari Generali della Filt-di Roma e Lazio, della Fit-del Lazio e della Uil Trasporti Lazio, Eugenio Stanziale, Marino Masucci e Maurizio ...

Cisl_ER : RT @cislareametrobo: “Patto per il #lavoro e per il #clima” al centro Attivo unitario Cgil,Cisl e Uil di Imola. Coordina E.Bassanisegr.gen.… - fpcgilveneto : ?? ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI #VERONA ?? comunicato Fp #Cgil e #Cisl Fp #Veneto - GabrieleUrz1 : Comunicato delle Rappresentanze Sindacali FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL E UNISIN Unicredit Palermo ?? - AgenziaOpinione : CGIL CISL UIL CISAL * TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: « L’8 FEBBRAIO 4 ORE DI SCIOPERO, MOBILITAZIONE IN TUTTA ITALIA PE… - internazlucana : RT @cronachelucane: CGIL, CISL E UIL: 'LA STAGIONE DELLE RIFORME NON PUÒ PRESCINDERE DAL CONFRONTO' - “Non è più il tempo di tavoli e video… -