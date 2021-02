Walter Zenga pronto a querelare Alda D’Eusanio: “Nessuno si deve permettere di parlare di me” (Di martedì 2 febbraio 2021) Walter Zenga a Live Non è la D’Urso Dopo vari annunci, domenica sera a Live Non è la D’Urso c’è stata la tanto attesa intervista di Walter Zenga. Oltre ad aver avuto una lunga chiacchierata con la padrona di casa, l’ex portiere e allenatore ha affrontato le cinque temibili sfere luminose dietro le quali in una di esse c’era il primogenito Nicolò. In studio, la conduttrice napoletana ha mostrato al suo ospite un video delle reazioni dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 5 dopo il suo incontro con il figlio Andrea. Tra loro anche la nuova arrivata Alda D’Eusanio che ha commentato così: “Tuo padre è venuto qui solo perché è stato attaccato sui social”. L’attacco ad Alda D”Eusanio Le dichiarazioni di Alda D’Eusanio non sono ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 2 febbraio 2021)a Live Non è la D’Urso Dopo vari annunci, domenica sera a Live Non è la D’Urso c’è stata la tanto attesa intervista di. Oltre ad aver avuto una lunga chiacchierata con la padrona di casa, l’ex portiere e allenatore ha affrontato le cinque temibili sfere luminose dietro le quali in una di esse c’era il primogenito Nicolò. In studio, la conduttrice napoletana ha mostrato al suo ospite un video delle reazioni dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 5 dopo il suo incontro con il figlio Andrea. Tra loro anche la nuova arrivatache ha commentato così: “Tuo padre è venuto qui solo perché è stato attaccato sui social”. L’attacco adD”Eusanio Le dichiarazioni dinon sono ...

