Walter Zenga e l’assegno misterioso versato ai figli Nicolò e Andrea (Di martedì 2 febbraio 2021) Walter Zenga non ha incassato nemmeno un euro per le ospitate in tv. il super campione interista è arrivato in Italia da Dubai solo per incontrare suo figlio Andrea, che si trova nella casa del Grande Fratello Vip – il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini – dimostrando a tutti quello che prova per i suoi figli. Ma prima occorre fare un passo indietro e parlare di alcuni retroscena che conosciamo. Innanzitutto, Zenga – che è stato sposato con Roberta Termali – ha cinque figli in totale. Niccolò e Andrea sono nati dalla storia d’amore con l’ex showgirl, che è scomparsa dai radar della televisione. I figli di Zenga, Nicolò e Andrea, lo accusano pesantemente: il primo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021)non ha incassato nemmeno un euro per le ospitate in tv. il super campione interista è arrivato in Italia da Dubai solo per incontrare suo, che si trova nella casa del Grande Fratello Vip – il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini – dimostrando a tutti quello che prova per i suoi. Ma prima occorre fare un passo indietro e parlare di alcuni retroscena che conosciamo. Innanzitutto,– che è stato sposato con Roberta Termali – ha cinquein totale. Niccolò esono nati dalla storia d’amore con l’ex showgirl, che è scomparsa dai radar della televisione. Idi, lo accusano pesantemente: il primo, ...

trash_italiano : WALTER ZENGA NON MI FIDO DI TE #noneladurso - trash_italiano : FACCHINETTI CHE DICE “WALTER ZENGA” MENTRE LUI È AL GF ?? #IlCantanteMascherato - trash_italiano : Walter Zenga totally Stefano Bettarini e Salvo Veneziano vibes. #GFVIP - chavarzabalus__ : RT @Trafello2: Walter zenga ha voglia di ricostruire questo rapporto quanto Tommaso ha voglia: di un altro prolungamento #gfvip #tzvip - SkylarIre : RT @paola0881419814: FINALMENTE UN PERSONAGGIO PUBBLICO CHE RAGIONA E NON LECCA IL CULO A WALTER ZENGA! L’assenza di questo padre non può… -